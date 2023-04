Feldschlösschen Brauerei-Fest – Baschi tritt in Rheinfelden am Tag des Schweizer Bieres auf Rund 10’000 Besucherinnen und Besucher werden am 29. April auf dem Feldschlösschen-Areal erwartet. Auch Sänger Baschi ist dabei. Linus Schauffert

Am 29. April findet auf dem Gelände der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden ein Tag der offenen Tür statt. Archivfoto: Lucia Hunziker

Im Jahr 2019 lud Feldschlösschen zum letzten Mal zu einem Tag der offenen Tür ein. In den Jahren danach fand dieser nicht mehr – respektive in abgespeckter Form – statt.

2023 sollen Bierfans in Rheinfelden wieder auf ihre Kosten kommen, wie die «Neue Fricktaler Zeitung» am Dienstag berichtet. Anlässlich des Tages des Schweizer Bieres, der in diesem Jahr auf den 28. April fällt, führt das Feldschlösschen in Rheinfelden am 29. April – erstmals unter dem Namen Feldschlösschen Brauerei-Fest – einen Tag der offenen Tür durch.

Brauerweg und Oldtimer-Ausstellung

Erwartet werden an diesem Samstag rund 10’000 Besucherinnen und Besucher, welche sich einem vielfältigen Angebot erfreuen können: Auf dem Brauerweg erfahren sie aus erster Hand, wie Bier gebraut wird. Dann haben sie die Möglichkeit, Neuheiten zu degustieren, die Oldtimer-Ausstellung zu besuchen, mit einer Dampflok und einer Kutsche zu fahren und sich beim Harassen-Stapeln zu versuchen. Und auch für die Kleinen hat das Fest etwas im Angebot: eine Hüpfburg und ein Karussell.

Musikalisch werden die Band Baron und der Sänger Baschi den Event begleiten. Letzterer hat zwei Auftritte: Einen um 12.30 Uhr und einen um 14.30 Uhr. Ausserdem soll es für jede Besucherin und jeden Besucher ein Gratisgetränk geben – der Eintritt ist frei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.