Vorfasnacht in Basel – Baschi Dürr schreibt, ein Urner führt Regie: So wird das Pfyfferli 2023 Tickets für die beliebte Vorfasnachtsveranstaltung im Fauteuil sind schon zu 70 Prozent vergeben. Das Publikum erwartet eine revueartige Show – mit einigen Überraschungen. Andrea Schuhmacher

Hat keine Angst davor, immer wieder Neues auszuprobieren: Das diesjährige Pfyfferli-Ensemble um Caroline Rasser (Mitte). Rasser wird im nächsten Jahr eine Pause einlegen. Foto: Mimmo Muscio

Das Pfyfferli steht in der Basler Vorfasnachtsszene für Qualität. Wenn also Theaterleiterin Caroline Rasser verkündet, dass für die nächste Ausgabe ein Urner Regie führt oder dass Baschi Dürr sich zum Autorenteam gesellt – ja, dann darf man gespannt sein, wie sich das alles auf das Endergebnis auswirkt. Und trotzdem: So viel Goodwill hat das Pfyfferli-Team im Laufe der Jahre erzeugen können, dass man sich nicht vor einer Katastrophe fürchten muss.

«Ich habe den Anspruch an mich selbst, das Pfyfferli jedes Jahr neu zu erfinden», sagt Rasser. Sie selbst wird nicht auf der Bühne stehen. Sie wolle auf die nachhaltige Organisation hinter der Bühne fokussieren, so Rasser an der Medienorientierung vom Donnerstag.

«Bist du dir sicher, dass du den Richtigen angerufen hast?»

Anwesend ist unter anderem auch der Urner Rolf Sommer. Er führt neu Regie beim Pfyfferli – und scheint noch heute etwas erstaunt über diesen Fakt. «Als mich Caroline Rasser kontaktierte, fragte ich zuerst: ‹Bist du dir sicher, dass du den Richtigen angerufen hast?›», erzählt Sommer lachend.

Er und Rasser sind sich aber einig: Das Pfyfferli profitieret von ihrer Zusammenarbeit. Sie bringt die langjährige Erfahrung, den Basler Touch – und er bringt das Team dazu, festgefahrene Traditionen zu hinterfragen.

Unter einem Pseudonym

Zu Baschi Dürrs Aufnahme in das Autorenteam für das Pfyfferli ist übrigens anzufügen: Er wirkte bereits in der diesjährigen Ausgabe mit – allerdings unter einem Pseudonym. Dürr war für den Sketch über seinen Ex-Regierungsratskollegen Lukas Engelberger verantwortlich. Der Basler Gesundheitsdirektor trauerte darin der Pandemie und der Zusammenarbeit mit Alain Berset nach.

Er habe es damals einfach mal ausprobieren wollen, antwortet Dürr auf die Frage der BaZ, wieso er denn erst jetzt sein Mitwirken offenbare. Umso mehr habe es ihn gefreut, dass seine Nummer gut angekommen sei – übrigens auch bei Lukas Engelberger.

Insgesamt verspricht Rasser mit dem Pfyfferli 2023 eine äusserst musikalische Revueproduktion. Man wolle mit der Veranstaltung im Fauteuil dem, was auf der Welt geschehe, entgegenwirken – und die Menschen zusammenbringen, um etwas Schönes zu geniessen.

Wer das Pfyfferli 2023 nicht abwarten mag, kann auf www.pfyfferli.ch einige kleine, aber feine Einblicke in die Produktion entdecken.

