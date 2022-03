Wohin mit dem vielen Geld? – Baschi Dürr schlägt neues Steuermodell vor Der Kanton Basel-Stadt nimmt zu viel an Steuern ein. Der Ideenwettbewerb ist lanciert. Ein neuer Ansatz kommt ausgerechnet von einem Alt-Regierungsrat. Jan Amsler

Wer mehr Steuern bezahlt, soll mehr bestimmen, findet Baschi Dürr. Foto: Kostas Maros

215 Millionen Franken – erneut hat der Kanton Basel-Stadt eine Jahresrechnung viel besser abgeschlossen als erwartet. Und zum ersten Mal ist die sogenannte Nettoschuldenquote negativ, das heisst, Basel-Stadt konnte alle Nettoschulden abbauen. Dem Kanton geht es so gut, dass er gleichzeitig dem Ruf nach Steuersenkung wie auch jenem nach mehr Investition gerecht werden kann. Dies hat Finanzdirektorin Tanja Soland bereits angekündigt. Am Freitag will sie nun ein neues Steuerpaket vorstellen.