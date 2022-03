«Los emol» – der BaZ-Podcast – Baschi als Dragqueen – und warum er drei Jahre lang verschwand In der aktuellen Podcast-Folge erzählt der Baselbieter Sänger, warum er so lange von der Bildfläche verschwand und wie es ist, sich plötzlich als Frau zu sehen. Und gibt er live sein Lied «Alti Linde» zum Besten. Hören Sie rein. Raphaela Portmann

Kaum wiederzuerkennen: Baschi als Dragqueen. Foto: Universal Music Group

Jahrelang war es still um Baschi. Dann überraschte der Sänger die Schweiz im Januar dieses Jahres mit einem bunten Musikvideo. Darin singt der Baselbieter den Song «Live Your Life» als Frau. Oder besser gesagt als Dragqueen: «Du bisch luut, du bisch schrill, bisch fantastic».

Wie lange hat diese Verwandlung gedauert und was löst es in einem aus, sich auf einmal als Frau im Spiegel zu sehen? Baschi beantwortet in der aktuellen Podcast-Folge Fragen zum Musikvideo und seinem Werdegang. Immerhin ist es ein weiter Weg vom Fussball-Sänger zur Dragqueen. Oder?

Baschi schätzt ein, wie er sich über die Jahre verändert hat und was ihn als Künstler ausmacht. Und warum er sich im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen seit bald zwei Jahrzehnten halten kann. Denn Baschi ist alles andere als ein One-Hit-Wonder. Liegt der andauernde Erfolg eventuell an seiner Tendenz zur Rampensau?

Und stimmt es, dass ihm am Anfang seiner Karriere gesagt wurde, er habe nicht die Stimme, um Sänger zu werden? In einem lockeren Gespräch quetschen die BaZ-Moderatoren den Baselbieter aus und werden am Ende mit einem Liveständchen von «Alti Linde» belohnt.

Die Gesprächsteilnehmer (von links): Baschi, René Häfliger und Raphaela Portmann. Fotos: Nicole Pont, Dominik Plüss, Dominik Plüss

