Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Barry zeigt die ganze Palette: Tor, Penalty, Traumparade Die Basler verlieren gegen Tobol Kostanay mit 1:3. Stürmer Thierno Barry hat mit seiner kuriosen Roten Karte grossen Anteil an der überraschenden Niederlage. Dominic Willimann Tilman Pauls

Gegen Tobol Kostanay zeigt Thierno Barry die ganze Palette des Fussballs. Verpasste Chancen, den Treffer zum 1:0, einen verschuldeten Penalty – und seine sehenswerte Parade, die zur Roten Karte führt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Mirko Salvi: 4,5

Kommt schon im zweiten Saisonspiel unverhofft zu seinem ersten Einsatz, weil Hitz mit Problemen an der Achillessehne ausfällt. Und am Anfang sieht es auch noch so aus, als würde er umgehend zum Helden werden, als er den ersten Penalty der Gäste hält. Beim zweiten Elfmeter – und auch bei beiden weiteren Gegentreffern – hat er dann aber keine Chance. Kriegt jedoch Abzüge für sein zögerliches Herauskommen vor der Roten Karte gegen Barry.