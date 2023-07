Schwacher FCB-Saisonstart – Barry sieht wieder Rot und dann fällt der FCB total auseinander Was für ein erster internationaler Auftritt des FC Basel: Der FCB unterliegt Tobol Kostanay im Joggeli 1:3, kassiert zwei Penaltys, zwei Platzverweise und hat nun eine schwierige Reise nach Kasachstan vor sich. Dominic Willimann

Schiedsrichter Gustavo Correia zeigt Thierno Barry Rot. Es ist dies der zweite Platzverweis des Franzosen im zweiten Spiel für den FC Basel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Thierno Barry ist auf dem besten Weg, in Basel Kultstatus zu erlangen. Aber nicht für seine Tore, für die er eigentlich zum FC Basel transferiert worden ist. Ja, er hat am Donnerstag den einzigen rotblauen Treffer des Abends erzielt. Aber was der Franzose nach dem Seitenwechsel zeigt, hat man so im St.-Jakob-Park noch nie gesehen.