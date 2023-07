Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Barry sieht bei Debüt Gelbrot – Dubasin wird blutend ausgewechselt Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Gallen ist nur ein Basler wirklich gut. Sechs FCB-Spieler sind derweil ungenügend. Linus Schauffert Tilman Pauls

Thierno Barry sieht in der 68. seine zweite Gelbe und muss das Spielfeld verlassen. Foto: Keystone

Marwin Hitz: 4

Überragend, wie der FCB-Goalie Witzigs Schuss in der 24. noch an den Pfosten lenken kann. Doch dann unterläuft ihm beim St. Galler 1:0 ein Fehler: Den Weitschuss-Aufsetzer von Quintilla lässt er nach vorne abprallen, wo schliesslich Geubbels steht und die St. Galler in Führung bringt. Kann sich in der 66. nochmals auszeichnen, als er den abgefälschten Schuss von Akolo parieren kann. Das 1:2 durch Görtler kann man ihm nicht anlasten.