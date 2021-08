Präsidentschaftswahl in Frankreich – Barnier will Macron herausfordern Der frühere Brexit-Unterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, bewirbt sich um das Amt des Präsidenten in Frankreich.

Barnier hatte bereits im Dezember offiziell angekündigt, dass es ihn zurück in die französische Politik ziehe. Foto: Keystone

Der frühere Brexit-Unterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, will im nächsten Jahr als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich antreten. Der 70-Jährige wolle Amtsinhaber Emmanuel Macron herausfordern, sagte er am Donnerstag im Fernsehsender TF1.

Dafür muss sich Barnier zunächst allerdings einer internen Vorwahl seiner konservativen Partei «Les Republicains» stellen. Im Februar hatte Barnier bereits mit der Gründung einer Arbeitsgruppe im französischen Parlament Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur befeuert.

Der ehemalige Aussenminister hatte im Dezember erklärt, er wolle nach dem Abschluss der Verhandlungen mit Grossbritannien seinem Land auf eine andere Art dienen. Details nannte er damals nicht.

Ein Gentleman durch und durch Macrons Anhänger dürften Barniers nächsten Schritte aufmerksam verfolgen, da es bei den Wählergruppen Überschneidungen geben dürfte. Umfragen zufolge würden gegenwärtig Macron und die Rechte Marine Le Pen die zweite Runde der Präsidentenwahl erreichen. Die Präsidentschaftswahl in Frankreich soll im April 2022 stattfinden.

SDA/aru

