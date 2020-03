Folgen des Coronavirus – Barça-Spieler diskutieren über Lohn-Kürzungen Immer mehr Fussballer verzichten in der Corona-Krise auf ihren Lohn, um ihren Vereinen zu helfen. Die Barcelona-Spieler sind nur zu einem Teil bereit dazu. nih

Die Spieler des FC Barcelona diskutieren mit den Verantwortlichen über eine Lohn-Reduktion. Einen ersten Vorschlag haben sie abgelehnt. Dass eine Reduktion aber notwendig ist, darüber sind sich die Parteien einig. (Bild: Keystone/AP) Die Gladbacher waren die ersten, die sich für einen Gehaltsverzicht entschieden haben. Insgesamt sollen so im Monat eine Million Euro eingespart werden, die für andere Zwecke verwendet werden können. (Bild: Getty Images) Auch die Spieler von Bayer Leverkusen haben bereits angekündigt, dass sie auf Lohn verzichten wollen. (Bild: Getty Images) Auf Schalke sind sich die Spieler darüber bewusst, dass sie auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten wollen. Darüber, wie hoch der Verzicht ausfallen wird, wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. (Bild: Getty Images) Beim BVB kam die Vereinsführung auf die Profis zu. Wie der Verein bestätigte, werden die Spieler auf 20 Prozent ihres Gehaltes verzichten, im Falle der Austragung von Geisterspielen sind es 10 Prozent. (Bild: Getty Images) Auch die Bayern-Spieler sind sozial. Beim deutschen Rekordmeister werden die Spieler in den kommenden Monaten auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichten. (Bild: Keystone/AP) 1 / 6

Die Bayern-Spieler machen es, die Gladbacher, die Dortmunder. Auch die Spieler von Olympique Lyon verzichten auf einen Teil. Selbst die Grossverdiener von Paris St. Germain diskutieren mit den Club-Verantwortlichen über eine Reduktion. Von was die Rede ist?

Die Rede ist von Geld, genauer gesagt, geht es um den Lohn. Auf diesen (oder zumindest auf einen Teil) verzichten derzeit nämlich viele Fussballer. Dies, um ihren Vereinen in finanziell schweren Zeiten entgegenzukommen. Auch beim FC Barcelona diskutieren die Spieler mit den Verantwortlichen. Dass es Lohn-Kürzungen geben soll, darüber sind sich die Parteien einig. Wie hoch die Kürzungen jedoch sein sollen, ist noch unklar.

Messi spendete 1 Million Euro

So haben die Spieler offenbar einen ersten Vorschlag des Vereins zur Gehaltskürzung abgelehnt. Dies berichtet die «Marca». Das Blatt schreibt weiter, dass die Fussballer beim Salär zwar zu Abstrichen generell bereit seien, allerdings hätten sie die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Grössenordnung von 70 Prozent abgelehnt. Der Spieleretat bei den Katalanen soll bei rund 600 Millionen Euro pro Saison liegen.

Gemäss der in Barcelona ansässigen Sportzeitung «Mundo Deportivo» soll einzig Lionel Messi dem Lohnverzicht von 70 Prozent zugestimmt haben. Der Mann also, der auch bereits 1 Million Euro spendete, um den Kampf gegen das Coronavirus zu bekämpfen.

So spendete er eine halbe Million an die in der katalanischen Hauptstadt ansässige Hospital Clinic. «Diese Spende wird unter anderem für die Forschung und den Erwerb von Beatmungsgeräten zur Versorgung schwerkranker Patienten verwendet», teilte er mit. Dieselbe Summe stellte der 32-jährige Weltfussballer in seiner argentinischen Heimat für den Kampf gegen das Virus zur Verfügung.

Die Diskussionen gehen weiter

Am Mittwoch folgt das nächste Treffen zwischen Club-Verantwortlichen und Spielern. Die Tatsache, dass die Spieler grundsätzlich mit einer Lohn-Reduktion einverstanden sind, wird die Diskussion sicherlich vereinfachen.

Wie hoch sie jedoch tatsächlich ausfallen wird, wird sich zeigen. 70 Prozent werden es nicht sein. Verschiedenen spanischen Medien zufolge werden es aber Kürzungen von mindestens 20 Prozent sein.

