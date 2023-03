Ständeratswahlen in St. Gallen – Barbara Gysi tritt im zweiten Wahlgang wieder an Die SP hofft weiter darauf, den Sitz von Paul Rechsteiner verteidigen zu können. Fordert auch FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher die favorisierte SVPlerin Esther Friedli nochmals heraus?

Barbara Gysi (rechts) tritt für den zweiten Wahlgang nochmals an. Susanne Vincenz-Stauffacher (links) wird ihren Entscheid voraussichtlich am Mittwoch bekanntgeben. (Archivbild) Foto: Keystone

Barbara Gysi ist am Dienstagabend von der St. Galler SP an einem ausserordentlichen Parteitag einstimmig für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen nominiert worden. Die Nationalrätin hatte bereits am Sonntag angekündigt, dass sie nochmals antreten wird.

«35 Prozent linksgrün sind eine gute Ausgangslage für den 2. Wahlgang, um das erfolgreiche St.Galler Ständeratsmodell der geteilten Standesstimme weiterzuführen», hiess es in einer Mitteilung der SP St. Gallen vom Dienstagabend. Ein erheblicher Bevölkerungsteil wünsche sich eine Ständerätin mit sozialem und ökologischem Gewissen.

Am Sonntag hatte Barbara Gysi mit 22'167 Stimmen den dritten Platz belegt. Deutlich in Führung lag Esther Friedli von der SVP mit 55'660 Stimmen, gefolgt von Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) mit 26'938 Stimmen.

Nach der Auszählung am Sonntag gab die viertplatzierte Franziska Ryser (Grüne) bekannt, dass sie sich zurückziehen und Gysi unterstützen wird. Noch offen ist damit der Entscheid von Vincenz-Stauffacher. Die FDP will voraussichtlich am Mittwoch informieren. Der zweite Wahlgang, in den Friedli als klare Favoritin geht, findet am 30. April statt.

