Harter Schlag für Liestal – Banntag ist auch 2021 abgesagt Noch vor einem Jahr gaben sich die Verantwortlichen unbeirrt, den wichtigen Liestaler Traditionsanlass durchzuführen. Doch die Covid-Massnahmen machen dem Banntag auch heuer einen Strich durch die Rechnung. Daniel Aenishänsli

Seit Hunderten von Jahren eine Tradition in Liestal – der Banntag im Mai. Foto: Tamedia-Archiv

Für das kulturelle Liestal ist es schon wieder ein schmerzlicher Einschnitt. Bereits zum zweiten Mal in Folge verhindert das Coronavirus den Liestaler Banntag. Am 10. Mai 2021 hätte es der 615. werden sollen. Doch nun ist auch der diesjährige Bannumgang verschoben – auf den den 23. Mai 2023. Dies beschlossen die vier Rottenchefs am Mittwochabend an einer ausserordentlichen Sitzung. «Der Banntag ist kein Pflichtprogramm, sondern eine Tradition, die Freude bereiten soll», sagt Nils Henn, Chef der 1. Rotte. «Es hat sich abgezeichnet. Wie wir sehen, dauert alles etwas länger als gedacht», ergänzt Domenic Schneider, Chef der 3. Rotte.