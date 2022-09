Niederdorfer Grenzstein-Kontrolle – Banntag im Herbst, um die Felder zu schonen In der Gemeinde Niederdorf ist am 16. Oktober Banntag. Dass man diesen in den Herbst verlegte, hat einen guten Grund. Linus Schauffert

Am Banntag – hier in Schönenbuch – läuft die sogenannte Rotte die Grenzsteine ihrer Gemeinde ab. Foto: Tino Briner

Ein Banntag im Oktober, das ist selten. Doch Niederdorf ist eine der wenigen Basellandschaftlichen Gemeinden, die ihre Grenzen im Herbst ablaufen – und das aus gutem Grund.

Die Terminierung so spät im Jahr entspringt einer Anregung der ansässigen Bauern. Da der Niederdorfer Bann teilweise mitten über deren Felder führt, werden diese von der Rotte beim Kontrollieren der Grenzsteine teilweise zertreten. Und das richtet im Mai weitaus mehr Schaden an, als es im Oktober tut.

Nur alle zwei Jahre Banntag

Doch ist der ungewöhnliche Zeitpunkt nicht die einzige Besonderheit am Niederdorfer Banntag. Zuweilen sind an diesem Anlass auch immer zwei Ehrengäste beim zugegen. Und zwar der Präsident von Niederdorf in Sachsen und derjenige von Niederdorf im Südtirol. «Wir drei Gemeinden Niederdorf sind noch die einzigen politisch eigenständigen verbliebenen Niederdörfer Gemeinden», sagt Martin Zürcher, Präsident der Gemeinde Niederdorf im Baselland.

«Zudem wird aufgrund der Grösse des Banns jeweils nur die Hälfte der Grenzsteine kontrolliert und der Banntag findet nur alle zwei Jahre statt», sagt Zürcher.

In diesem Jahr werden die Niederdorfer Grenzsteine am 16. Oktober abgelaufen. Der Tag beginnt mit einem Weckruf der Banntagschützen per Mörserschuss. Anschliessend treffen sich die Teilnehmenden um 9 Uhr vor der Mehrzweckhalle, wo sie mit einer musikalischen Darbietung des Musikvereins begrüsst werden.

