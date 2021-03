Reading, Grossbritannien – Banksy bekennt sich zu Graffito an ehemaligem Gefängnis Ein Video auf Instagram zeigt, wie das Wandbild des weltbekannten Graffiti-Künstlers auf einer Gefängnismauer im britischen Reading entsteht.

Ein Video auf Instagram zeigt die Entstehung des Graffito: Das Wandbild von Banksy auf einer Gefängnismauer im britischen Reading. (2. März 2021) AFP/Ben Stansall Es zeigt einen Häftling, der an einem Seil aus verknoteten Bettlaken die Mauer herunterklettert. AFP/Ben Stansall In dieser ehemaligen Haftanstalt war der Schriftsteller Oscar Wilde eingesperrt. AFP/Ben Stansall 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Auf der Mauer eines geschlossenen Gefängnisses im britischen Reading ist ein Graffito aufgetaucht.

Nun hat sich der weltbekannte Graffiti-Künstler Banksy in einem Instagram-Video zum Werk bekannt.

Ob es sich im Video um Banksy handelt, ist nicht zu erkennen.

Der weltbekannte Graffiti-Künstler Banksy hat sich zu einem kürzlich an der Mauer eines ehemaligen Gefängnisses aufgetauchten Wandbild bekannt. Ein am Donnerstag beim Onlinedienst Instagram veröffentlichtes Video zeigt die Entstehung des Bildes auf dem Gebäude im britischen Reading. Das Justizministerium, dem die ehemalige Haftanstalt gehört, in dem früher der Schriftsteller Oscar Wilde eingesperrt war, will im März über die Umwandlung in einen Ort der Kunst entscheiden.

Das Graffito zeigt einen Menschen in Häftlingskleidung, der an einem Seil aus verknoteten Bettlaken an der Mauer herunterklettert. Am unteren Ende des Seils hängt eine Schreibmaschine. Das Gefängnis war 2013 geschlossen worden.

Das Instagramvideo ist eingebettet in eine Malsendung des Kultmalers Bob Ross. «Hallo. Ich bin Bob Ross. Ich möchte euch zu The Joy of Painting (Die Freude am Malen) begrüssen», sagt der verstorbene US-Künstler in dem kurzen Film. Dann zeigt das Video einen von hinten aufgenommenen Menschen, der mit Schablonen, Sprühdosen und Malerrollen hantiert. Ob es sich um Banksy handelt, ist nicht zu erkennen.

Banksy ist als Graffiti-Künstler weltberühmt geworden, seine Identität ist aber nur einer Handvoll Vertrauter bekannt. Seine Werke haben häufig politische Botschaften.

AFP/chk