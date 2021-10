Leitartikel zur Corona-Impfquote – Bankrotterklärung einer egoistischen Gesellschaft Noch immer bestimmt die Pandemie unser Leben. Mit seiner Wischiwaschi-Politik gewährt der Bundesrat den Egoisten sogar noch Aufwind. Corona hat das Volk gespalten. Ein Desaster. Meinung Marcel Rohr

Noch sind rund zwei Millionen Menschen in der Schweiz nicht gegen Corona geimpft. Foto: Ute Grabowsky / Getty

Am Samstag tun sie es vermutlich wieder. Corona-Leugner, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Besserwisser, Antikapitalisten und Staatshasser haben in der Innenstadt eine Kundgebung angekündigt. Wieder einmal wird Basel seinem Ruf als Demo-Hochburg gerecht. Hier darf halt jeder und jede auf die Strasse und selbst für den grössten Blödsinn den Verkehr blockieren. So will es die Demokratie.

Noch immer haben viele Corona-Schwurbler genug Kraft, gegen den bösen Staat zu wettern und für ihre angebliche «Freiheit» zu kämpfen. Wir brauchen keine Masken, wir brauchen keine Impfung, wir haben keine Angst, wir lassen uns nicht bevormunden – die ewig gleichen Parolen. Wer noch etwas bei Trost ist, stellt fest: Es ist eine Minderheit, die zwischen Fahnen, Transparenten, Trycheln und Megafonen landauf, landab diesen Unsinn verbreitet. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung steht hinter der Politik des Bundesrats, zum Beispiel bei der Frage der Zertifikatspflicht. Dies ergab letzte Woche eine grosse Tamedia-Umfrage.