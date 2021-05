Recht und Sprachen vernachlässigt – Banken protestieren gegen Reform der KV-Lehre Schon im nächsten Jahr soll die kaufmännische Ausbildung auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Banken halten die aktuellen Vorschläge allerdings für unausgegoren. Jorgos Brouzos

Die Banklehre ist in der Schweiz beliebt: Ausbildung bei der UBS in Zürich. Foto: Martin Rüetschi (Keystone)

Die Kritik ist fundamental. Die Bankiervereinigung und der Zürcher Bankenverband sehen bei der geplanten Reform der KV-Lehre schwerwiegende Mängel. Die Banken haben sogar Angst, dass die Reform zu einem Niveauabbau bei der Ausbildung ihrer Stifte führen wird.

Dabei will die gross angelegte Reform namens «Kaufleute 2022» genau das Gegenteil. Seit Jahren arbeiten der Bund, die Verbände und die Ausbildungsstellen daran, die Ausbildung auf den neuesten Stand zu bringen. Sie soll Kaufleute zu flexiblen Arbeitskräften machen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. «Egal was die Zukunft bringt – Kaufleute sind darauf vorbereitet», so das Credo der zuständigen Interessengemeinschaft.