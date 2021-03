Nach Sprengung in Aesch – Banken, aufgepasst – Panzerknacker sind auf dem Vormarsch Immer mehr Diebe sprengen Bankautomaten, um an grosse Geldsummen zu gelangen. Deutschland kämpft seit Jahren dagegen, und auch hierzulande ist ein deutlicher Trend sichtbar. Benjamin Wirth

In Aesch wurde in der Nacht auf Freitag ein UBS-Bancomat gesprengt und gestohlen. Foto: Pino Covino

Geübte Banden brauchen kaum länger als drei Minuten. Sie kommen nachts, ihre Methoden sind einstudiert. Einige Verbrecher leiten Gas in den Geldautomaten, entzünden das Gemisch und verschwinden mit dem Bargeld. Andere wenden selbst gebastelte Pyrotechnik oder gewerblichen Sprengstoff an. Danach machen sie sich mit einem Fluchtwagen auf und davon. Alles geht ganz schnell.

So oder ähnlich müssen die Diebe auch in Aesch vorgegangen sein, als sie in der Nacht auf vergangenen Freitag einen UBS-Bancomaten sprengten und stahlen. Durch die Explosion wurde der Automat vollkommen zerstört. An der Wand des Gebäudes entstand ein erheblicher Schaden.