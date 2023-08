Balz Herter will in den Ständerat – Aus einer smarten PR-Aktion ist eine Risikokandidatur geworden Der Basler Mitte-Präsident will seine Präsenz im Wahlkampf nutzen, um sein übergeordnetes Ziel zu erreichen: irgendeinmal Regierungsrat zu werden. Eigentlich ist das eine bewährte Taktik. So, wie er sich aktuell verkauft, hat er seinen Einsatz jedoch ohne Not massiv erhöht. Sebastian Briellmann

Wie lange strahlt er noch? Balz Herter. Foto: PD

Für die Bürgerlichen gilt ja beim Ständeratswahlkampf: Wer verliert gegen Eva Herzog?

Eine überaus undankbare Ausgangslage.

Aber es ist nun mal eine realistische Einschätzung der politischen Gegebenheiten im Kanton Basel-Stadt. Derart unbestritten, dass man auch von den Protagonisten selber keinen Widerspruch hört.

Das heisst jedoch nicht, dass eine Kandidatur eine reine Zeit- und Geldverschwendung wäre. Erstens muss man natürlich antreten, damit das Feld nicht kampflos der Konkurrenz überlassen, der eigenen Wählerschaft eine Option geboten wird. Und auch für den Kandidaten selbst ist eine Nichtwahl nicht einfach eine Niederlage, sondern kann sie im besten Fall sogar noch gewinnbringend sein.

Die Wohnung in Bern

So sieht es auch Balz Herter, Grossrat und Mitte-Präsident im Kanton, der diesjährige Kandidat der bürgerlichen Listenverbindung (LDP, FDP, GLP, Mitte, EVP). Er weiss, dass er nicht in wenigen Wochen in Bern eine Wohnung suchen muss.

Aber er will die Präsenz nutzen (wie viele vor ihm zuvor), um andere Ziele zu erreichen.

Um was es Herter geht: Er will irgendwann Regierungsrat werden – und die beste (und vielleicht einzige) Chance, das zu schaffen, wird bald (oder zumindest mittelfristig) kommen: wenn sein Parteikollege, Mitte-Regierungsrat Lukas Engelberger, abtritt.

Herter ist sich natürlich auch bewusst, dass er als Ständeratskandidat viel Aufmerksamkeit erlangen wird; er sein politisches Profil, seine Bekanntheit stärken kann. Und zugleich noch ein paar wertvolle Stimmen für die Nationalratsliste der Mitte (auf der er ebenfalls einen Platz hat) sammeln.

«Natürlich ist ein gewisser Druck da, aber mein Wettkampfgeist ist viel stärker. Ich habe den Anspruch, gewählt zu werden.» Balz Herter

Das hätte ein lockeres PR-Engagement werden sollen, Stöckli-technisch chancenlos, aber für seine Ambitionen; ein risikoloses Werbepaket, dass, wenn es nichts nützen sollte, dann aber sicherlich nicht schaden kann.

Was will man denn verlieren, wenn selbst die bekannteste bürgerliche Politikerin der Stadt, LDP-Präsidentin und heutige Nationalrätin Patricia von Falkenstein, vor vier Jahren dreimal weniger Stimmen als Herzog gemacht hat?

Dennoch mehren sich die Stimmen im bürgerlichen Dunstkreis, werden erste Zweifel hörbar, die sich vor einem noch schlechteren Resultat fürchten – einem, das Herter so viel Kritik einbrächte, dass er die Rolle als logischer Engelberger-Nachfolger verlieren könnte. Bisher eigentlich der designierte Mann auf dem Ticket, könnte er nicht nur für die Mitte zur Hypothek werden, sondern auch für die bürgerlichen Partner: dann nämlich, wenn sie den Glauben verlieren, dass sich Herter gegen ausserparteiliche Konkurrenz durchsetzen kann.

Herter sagt: «Natürlich ist ein gewisser Druck da, aber mein Wettkampfgeist ist viel stärker. Ich habe den Anspruch, gewählt zu werden.»

Die richtige Strategie?

Muss er sagen. Sagt er auch an diesem Mittwoch nochmals eindringlich vor den Medien, als er seinen Wahlkampf lanciert. Allein: So richtig überzeugend ist das alles nicht. Warum braucht es ihn? Und warum Herzog nicht mehr, die ja weit über ihre sozialdemokratische Klientel viele Stimmen erhält? Kurzantwort: weil Bürgerliche, gerade Mitte-Politiker, im bürgerlichen Ständerat einfacher Lösungen finden können.

Okay, er will noch die «Interessen des Mittelstands» vertreten – und das mit einer «progressiven Wirtschaftspolitik», die das «Verhältnis zu Europa» auch «langfristig klärt». So einen Satz könnte man sich jetzt auch von Herzog vorstellen…

Und wer am selben Tag sein grosses Interview auf dem Onlineportal Bajour.ch liest, findet jetzt nicht wirklich Anhaltspunkte, dass Herter ein Mann der Mitte (vormals: CVP) ist. Für Tampons auf öffentlichen WC, für eine 10-Millionen-Schweiz, für den Genderstern, gegen ein Rentenalter 66…

Da gibt es konservativere Sozialliberale.

Berücksichtigend, dass er die Politik seiner Konkurrentin mit keinem Wort infrage stellt, kommt schon der Gedanke auf: Ist das die richtige Strategie?

Sie ist auf jeden Fall risikoreich: Will er seine übergeordneten Ziele – also die Wahl in den Regierungsrat – weiterhin mit Überzeugung und Ambition verfolgen können, braucht er wohl mindestens dasselbe Resultat wie von Falkenstein. Schneidet er schlechter ab, könnte ihm das langfristig schaden.

Der grössere Druck

Und zumindest ein bisschen Druck kommt auch von der SVP. Hat von Falkenstein vor vier Jahren die damalige Kandidatin der Volkspartei, Gianna Hablützel-Bürki, noch souverän geschlagen – und dreimal so viele Stimmen erhalten –, tritt mit dem SVP-Präsidenten Pascal Messerli nun ein grösseres politisches Kaliber an. Ihm ist es zuzutrauen, dass er nicht nur seine Basis mobilisieren kann, sondern allenfalls auch aus dem konservativen Die-Mitte-Milieu, das sich mit dem progressiven Kurs Herters nicht anfreunden kann, ein bisschen Unterstützung erhält.

Sollte Herter weniger als dreimal so viele Stimmen wie Messerli machen: dann dürften sich die bürgerlichen Wahlstrategen ganz andere Fragen stellen als jene, wer gegen Eva Herzog verliert.

Ab nun gilt: Was als smarte PR-Aktion begonnen hat, ist heute eher ein risikoreiches Spiel. Das kann aufgehen, wenn Herter, der Berufskleinbasler, der Netzwerk-König, gut mobilisiert. Aber er hat – ziemlich ohne Not – seinen Einsatz massiv erhöht.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

