Stimmiges Comeback – Baloise Session 2022: Das Programm Beatrice Stirnimann hat ein Pop-lastiges Musikprogramm zusammengestellt, das an die Gründungszeit des Basler Hallenfestivals erinnert. Und doch überraschend jung daherkommt. Nick Joyce

2019 begeisterte die Band Krokus das Basler Publikum. Foto: Dominik Plüss

Kein Zweifel: Die Blockbuster vom Rang eines Eric Clapton oder eines Rod Stewart fehlen im Musikprogramm der diesjährigen Baloise Session. Trotzdem konnte Beatrice Stirnimann bei der Medienorientierung im Atlantis ein dichtes Line-up bekannt geben, das das Basler Konzertpublikum sicher befriedigt zurücklassen wird.

Mit der amerikanischen Popband One Republic und dem schottischen Singer-Songwriter Lewis Capaldi hat Stirnimann zwei Acts verpflichtet, die sonst im Zürcher Hallenstadion gastieren. Beide werden 2022 je zweimal an der Baloise Session auftreten. Dazu gesellen sich die Berliner Country-Lakoniker The Bosshoss und der Hamburger Party-Rapper Jan Delay. Auch die Londoner Trip-Hop-Band Morcheeba ist hierzulande ein Publikumsmagnet.

Nostalgie und Newcomer

Schon lange nicht mehr in der Schweiz aufgetreten ist hingegen Holly Johnson. Man erinnert sich: Anfang der 1980er-Jahre brachte dessen Band Frankie Goes To Hollywood mit Hits wie «Relax» die Gay Culture in den Mainstream ein.

Für Musik auf höchstem Niveau stehen die Southern-Rock-Grossformation Tedeschi Trucks Band, der Grammy-gekrönte Jazzsänger Gregory Porter und die texanischen Funk-Spezialisten von Snarky Puppy. Zaz aus Frankreich und Elisa aus Italien bringen europäisches Chanson- beziehungsweise Canzone-Feuer nach Basel.

Noch ganz am Anfang ihrer Karrieren stehen Sam Ryder, der britische Eurovision-Teilnehmer 2022, Zoe Wees, sozusagen das deutsche Gegenstück zu Billie Eilish, und die finnische Dance-Pop-Sängerin Alma. Freuen darf man sich ganz besonders auf das irische Doppelpaket mit Kodaline und Gavin James sowie auf das Heimspiel des Basler Newcomers Zian, der heuer seinen Einstand an der Baloise Session gibt.

