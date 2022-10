Neuer Markenauftritt – Baloise gibt sich jugendlichen Anstrich Nach einer dreijährigen Rebranding-Projektphase stellte die Versicherungsgruppe am Mittwoch ihren neuen Markenauftritt vor. Dorothea Gängel

Da stand es noch im BVB-Tramdepot: Das neue Baloise-Tram kursiert seit heute durch die Basler Innenstadt. Foto: Kostas Maros

Von der Konzeption bis zur Medieninformation zum Rebranding der Baloise sind drei Jahre vergangen. Die offizielle Präsentation des neuen Markenauftritts fand am Mittwoch im BVB-Tramdepot Dreispitz statt – mit gutem Grund. Dort wartete nämlich bereits das Baloise-Drämmli darauf, am Donnerstag erstmals seine Runden durch die Basler Innenstadt drehen zu können.

Neben der neuen Farbigkeit, die dem Konzern einen frischen, dynamischen Anstrich verleihen soll, ist der wesentliche Kern des Rebrandings der gruppenweite einheitliche Auftritt unter dem schlichten Namen Baloise. «Basler Versicherung», «Baloise Bank SoBa», «Baloise Asset Management», Bâloise Assurances», «Basilese Assicurazioni» und «Baloise Insurance» – dieser Markensalat gehört ab heute der Vergangenheit an.

Mathias Zingg, Leiter Vertrieb & Marketing Baloise, präsentiert die neue Werbekampagne. Foto: Kostas Maros

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Baloise weder Kosten noch Mühe gescheut. «Insgesamt haben wir 8000 Werbeartikel und 20’000 Webpages dem neuen Auftritt angepasst sowie 1000 Logos an den einzelnen Standorten der Baloise ausgetauscht», sagt Mathias Zingg, Leiter Vertrieb & Marketing. «Die Gesamtkosten des Rebrandings belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag im unteren Bereich.» Doch es habe sich gelohnt: «Der einheitliche Auftritt wird dadurch wesentlich einfacher.»

Die neue Kampagne, die an der gestrigen Präsentation ebenfalls vorgestellt wurde und über TV- und Onlinewerbung sowie Plakate kommuniziert werden soll, steht unter dem Motto «Manchmal klappt’s. Manchmal lernt man dazu.» Hier fokussiert die 1863 gegründete Versicherungsgruppe klar auf die junge Generation, es geht um neugierige Entdeckungserfolge und Misserfolge, die dazugehören.

Mit dem Velo durch vier Länder

Damit die Idee der Kampagne, die Einheit, auch in den Köpfen der Mitarbeiter ankommt, traten rund vierzig Mitarbeitende und Rennvelo-Enthusiasten aus allen Ländergesellschaften zum Auftakt der Markeneinführung gemeinsam in die Pedale. An vier Tagen fuhren sie gemeinsam auf ihren Rennrädern vom Sitz in Antwerpen über Luxemburg, Frankreich und Deutschland zum Hauptsitz, dem Baloise-Park in Basel. 720 Kilometer miteinander schwitzen, kämpfen, sich gegenseitig unterstützen – das gemeinsame Erfolgserlebnis sollte demonstrieren, was es heisst, zusammenzustehen und miteinander aufzutreten.

Die Baloise ist neben der Schweiz in Belgien, Luxemburg und Frankreich aktiv. Während in Basel das Baloise-Tram kursiert, werden in Solothurn, Grenchen und auch in Luxemburg Verkehrsbusse in den neuen Farben auf den Strassen zu sehen sein.

