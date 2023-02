Missstände im Ballett – Ballerinas streben ein überholtes Körperbild an Reicht es, einzelne Ballettschulen zu schliessen, damit sich in der Tanzwelt etwas ändert? Nein, sagt eine Expertin. Das Problem geht tiefer. Julia Konstantinidis

Schwebende, feenhafte Wesen: Das veraltete Bild, wie Balletttänzerinnen auszusehen haben, sitzt heute noch in vielen Köpfen. Foto: Kazuo Ota (unsplash)

In der Basler Tanzwelt ist nichts mehr, wie es war. Nach Missbrauchsvorwürfen gegen zwei Ballettschulen und der beschlossenen Schliessung der Profiausbildung an der Ballettschule Theater Basel ist die Szene verunsichert. So fragt man sich etwa, weshalb Missstände in dieser Sparte so lange bestehen bleiben und wie man zu einer neuen, gesunden Arbeitskultur beitragen kann.