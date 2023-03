Open Library in Muttenz – Bald kommen Sie mit Badge in die Bibliothek Ausserhalb der Öffnungszeiten noch ein Buch ausleihen – das ist in der Bibliothek des Frauenvereins ab März möglich. Es ist das erste derartige Angebot in Baselland. Karoline Edrich

Mit einem Badge kommen Besucherinnen und Besucher an sieben Tage die Woche von 6–22 Uhr in die Bibliothek. (Symbolbild) Foto: Tamedia AG

Wer in Muttenz Lust auf einen Ausflug in die Bibliothek hat, muss bald keine Rücksicht auf komplizierte Öffnungszeiten mehr nehmen. Am 25. März findet in der Bibliothek des Frauenvereins zwischen 10 und 17 Uhr die Eröffnung der sogenannten Open Library statt. Das Konzept: Für 30 Franken zusätzlich zur regulären Jahresgebühr können Bücherfans einen Badge erwerben, der ihnen an sieben Tagen in der Woche von 6 bis 22 Uhr Einlass gewährt. Die Ausleihe funktioniere über ein Selfscanning-System, so die Organisatoren in ihrem Communiqué. Die Räumlichkeiten würden ausserdem mit einer Videokamera überwacht, um Diebstahl oder Vandalismus vorzubeugen.

«Wir spüren bereits seit einer Weile, dass sich unsere Kundschaft flexiblere Öffnungszeiten wünscht», lässt sich Leiterin Janine Steiner in der Medienmitteilung zitieren. Ein Blick in die Statistik zeige, dass die Hälfte aller öffentlichen Bibliotheken in Gemeinden mit über 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern weniger als 30 Stunden pro Woche geöffnet haben.

In Basel-Stadt hat das Angebot Erfolg

Muttenz ist die erste Baselbieter Gemeinde mit einer Open Library. In Basel besteht das Angebot bereits an vier GGG-Standorten: im Gundeli, Neubad, Hirzbrunnen und bei der Breite. Hier ist der Zutritt ausserhalb der Öffnungszeiten mit der Bibliothekskarte möglich. Vor allem in kleineren Büchereien mit kürzeren Öffnungszeiten habe sich das Angebot positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt, ist bei der GGG zu erfahren. So zum Beispiel beim Standort im Neubad. An grösseren Standorten wie im Gundeli hingegen hätte das erweiterte Angebot weniger starke Auswirkungen auf die Besucherzahlen gehabt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.