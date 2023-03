Kräuter-Hotspot Laufen – Bald können Sie Ihre eigene Ricola-Sorte kreieren Ende Mai eröffnet Ricola den ersten Erlebnisshop der Schweiz in Laufen. Das Erdgeschoss, in dem sich die Pick-&-Mix-Station befindet, kann schon seit letzter Woche besucht werden. Lea Buser

Im Ricola-Erlebnisshop sind auch Bonbons erhältlich, die sonst nur im Ausland verkauft werden. Foto: Schmid Pelli & Partner

In regelmässigen Abständen sollen Bonbonkoch-Aufführungen stattfinden, Gäste können Ricola nach ihrem eigenen Geschmack kreieren oder Dääfeli-Sorten kaufen, die in der Schweiz nicht erhältlich sind. Das alles soll der neue Erlebnisshop von Ricola in Laufen ermöglichen, der erste seiner Art in der Schweiz, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

In dieser Hinsicht einen Schritt voraus war das Ausland, so öffnete im November in Paris ein Ricola-Shop. Die Kräuterbonbons sind in Frankreich beliebt, dort werden sie nach den USA weltweit am zweitmeisten verkauft. Das Unternehmen liefert seine Bonbons gar in über 45 Länder.

Der neue Shop befindet sich im Stedtli an der Amthausgasse 3. Die von der Familie Richterich erworbene Liegenschaft stammt aus dem 14. oder 15. Jahrhundert und hat dazumal entweder als Zollstube oder als Wärterhaus gedient. Unweit von dieser Liegenschaft eröffnete Emil Richterich im Jahr 1930 seine Confiseriefabrik.

Früher Zollstube oder Wärterhaus, heute der Erlebnisshop von Ricola: Die Liegenschaft an der Amthausgasse 3. Foto: Schmid Pelli & Partner

Die Verbundenheit mit Laufen betont auch Thomas P. Meier, CEO von Ricola: «Mit dem Erlebnisshop können wir den vielen Ricola-Fans die Kräuterwelt noch näher bringen und zugleich einen Beitrag zur Attraktivität unseres Heimatorts leisten.»

Im Erlebnisshop selbst gibt es auf verschiedenen Etagen diverse Angebote. Das Erdgeschoss ist bereits seit einer Woche geöffnet, dort befindet sich eine Pick-&-Mix-Station: Hier können Gäste sich eine beliebige Menge an Bonbons mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zusammenstellen. Es soll auch solche geben, die im Verkauf nur in anderen Ländern angeboten werden.

An der Pick-&-Mix-Station kann man sich ein Böxli mit Ricola nach eigenen Vorlieben zusammenstellen. Foto: Schmid Pelli & Partner

Wer sich ins Obergeschoss begibt, dem wird in einem interaktiven Prozess erklärt, wie die Kräuter in das Bonbon kommen. Hier erhalten Besuchende ausserdem die Möglichkeit, ihre eigene Ricola-Sorte zu kreieren oder sich die Bonbonkoch-Aufführungen anzuschauen.

Bis Besuchende den interaktiven Teil des Ladens austesten können, müssen sie sich jedoch noch gedulden. Der gesamte Erlebnisshop wird ab dem 26. Mai zugänglich sein.

