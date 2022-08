Pilotprojekt mit Lastenvelos – Basler Quartier kann Grünabfall erstmals zentral entsorgen Die Stadtreinigung richtet beim Kannenfeldplatz eine Sammelstelle inklusive Velo-Leihservice ein. Doch Obacht: Je nach Müllsorte braucht es passende Säcke. Die wichtigsten Punkte. Simon Bordier

Der Leiter der Stadtreinigung, Dominik Egli (links), und der Mitarbeiter Samuel Bereket bei der neuen Sammelstelle am Kannenfeldplatz. Foto: Simon Bordier

Es häufen sich im Lauf der Woche verfaulte Pfirsiche und Melonenschalen, Kaffeesatz, Knochen von Fleischgerichten und ein abgelaufenes Joghurt an, das Ganze verschmilzt in der Sommerhitze zu einem schleimigen, dampfenden Haufen und gerät zu einer Festspeise und Brutstätte für Insekten. Der krabbelnde Nachwuchs lässt nicht lange auf sich warten. Zumal in Basel, anders als in den meisten anderen Schweizer Städten, eine Bioabfuhr fehlt.