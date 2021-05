Mordfall von Metzerlen – Bald ist klar, wie die letzten Stunden des Opfers abgelaufen sind Nach dem Prozessabbruch vom letzten Dezember wird der Fall um den ermordeten Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein wieder aufgerollt. Das Dorf und die betroffene Familie sehnen sich nach einem raschen Ende. Benjamin Wirth

Das brutale Verbrechen erschütterte die Bevölkerung von Metzerlen-Mariastein. Foto: Wikipedia/Yesuitus2001

Nächste Woche soll endlich Gewissheit darüber herrschen, was sich vor über einem Jahrzehnt in Metzerlen abgespielt hat: Am Montag nimmt das Richteramt Dorneck-Thierstein den Prozess um den getöteten Gemeindepräsidenten Ivo Borer wieder auf, nachdem die Verhandlungen im letzten Dezember auf absonderliche Weise unterbrochen worden waren.

Damals weigerte sich Thomas Fingerhuth, amtlicher Verteidiger von einem der Angeklagten, an den Verhandlungen weiter teilzunehmen. «Ich konnte meinen Mandanten nicht im Stich lassen», sagt der Zürcher Anwalt rückblickend zur «Basler Zeitung». Die Haftbedingungen seines Klienten seien inakzeptabel gewesen: «Die Arrestzelle, in die er während des Prozesses eingesperrt wurde, war erniedrigend und menschenunwürdig.» Fingerhuth, der in der Vergangenheit immer wieder Verbrecher verteidigte, verliess den Gerichtssaal während der Verhandlungen und provozierte so einen Prozessabbruch.