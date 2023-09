Bahnhofskreisel in Laufen – «Bussen hat es trotzdem gehagelt» In Laufen wird gebaut. Das führt zu neuen Verkehrssituationen. Zum Beispiel im Bahnhofskreisel. Es führt auch zu Reibereien zwischen einer Lenkerin und der Polizei. Daniel Aenishänslin

100 Franken Busse für nicht erlaubtes Abbiegen nach links. Für die betroffene Lenkerin «eine wahrlich traurige Aktion». Foto: PD

«Den ‹Vorwurf›, dass wir die Verkehrssicherheit und sogar die Bevölkerung mit Füssen treten würden, müssen wir zurückweisen», äussert dezidiert Wachtmeister Amir Khasham, Leiter Öffentliche Sicherheit der Stadt Laufen.

Kritik an der Laufner Polizei ist aufgekommen, weil diese sich aufmachte, ein Auge auf die Lenkerinnen und Lenker im Bahnhofskreisel zu werfen. «Am ersten Tag nach den Sommerferien hatte man im Laufental infolge der Grossbaustelle am Kreisel Bahnhof Laufen eine komplett neue Verkehrssituation angetroffen», moniert eine wegen Linksabbiegens gebüsste Lenkerin, «das Linksabbiegeverbot war von dort, wo ich eingespurt habe, noch gar nicht zu sehen.»

«Sicher viele Einnahmen»

Die Lenkerin geht noch weiter. Die Polizei habe sich am 16. August versteckt und 100 – das sei nicht übertrieben – Autofahrerinnen und Autofahrer gebüsst. «Prävention und Community Policing sind der Stadt Laufen offenbar nicht bekannt.» Die Verkehrssituation sei einen Tag später korrigiert worden. «Bussen hat es trotzdem gehagelt.» Die gebüsste Lenkerin kommt zum Schluss: «Eine wahrlich traurige Aktion, denn die Verkehrssicherheit wurde nicht erhöht und sichergestellt – aber nun gut, wir haben sicher viele Einnahmen im Inkasso zu verzeichnen.»

Die Stadtpolizei Laufen habe das Verkehrsverhalten lediglich «sporadisch» beobachtet, hält Wachtmeister Khasham dem entgegen. Das Linksabbiegeverbot stand am Tag der Kontrolle (16. August) an derselben Stelle wie auch noch am 28. August. «Die Kontrolle wurde fotografisch festgehalten, weshalb wir dies auch mit absoluter, 100-prozentiger Sicherheit sagen können», schiebt Amir Khasham nach, «letztlich müssen wir in einem allfälligen Strafverfahren die Beweismässigkeit sicherstellen können.»

Durch verbotenes Linksabbiegen seien während hohen Verkehrsaufkommens Verzögerungen im Verkehrsfluss entstanden. Das Linksabbiegeverbot bestehe bereits seit dem 19. Juni, sei aber im Verlauf der ersten Bauphase für die Automobilisten nicht so wichtig gewesen, weil der Bahnhofskreisel in dieser Richtung gar nicht habe angefahren werden können.

«Repressive Massnahme notwendig»

In einer ersten Phase habe die Stadtpolizei die fehlbaren Lenker noch auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Als aber auch Reklamationen aus der Bevölkerung eingegangen seien, «entschieden wir uns, dass eine repressive Massnahme notwendig wird, damit künftig dieses Fehlverhalten ausgemerzt werden kann».

Ein sofortiges repressives Agieren der Polizei bemängelt die gebüsste Lenkerin. Es stimme sie traurig, «dass man den Dienst für die Bevölkerung und die Verkehrssicherheit so mit Füssen tritt, um Einnahmen zu generieren».

Wachtmeister Amir Khasham sagt, jeder Faktor für einen gut fliessenden und vor allem sicheren Verkehrsfluss sei wichtig. Somit brauche es auch die restriktive Kontrolle, die zu einer Ordnungsbusse führen könne. «Wir konnten im Zuge einer Nachkontrolle klar feststellen, dass sich nun die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsführung hält», so Khasham, «was sicherlich auch auf die erwähnte Kontrolle zurückzuführen ist.»

