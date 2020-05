Bahnhof SBB halb leer

Am ersten Tag nach Lockdown hält sich der Ansturm auf den öffentlichen Verkehr in Grenzen. Reporter in der ganzen Schweiz berichten von halbleeren Zügen. Auch im morgendlichen Intercity-Zug von Zürich nach Basel sass höchstens eine Person pro Abteil. Einige Passagiere trugen Hygienemasken, die Mehrheit aber nicht.

Im Bahnhof Basel SBB war am Montagmorgen mittelmässig viel los, wie ein Augenschein vor Ort zeigte: Es waren mehr Leute unterwegs als während des Lockdowns, aber nicht annähernd so viele wie üblicherweise. Der Verkäufer eines Süssgebäck-Stands in der Bahnhofspasserelle sagt gegenüber der BaZ: «Es sind etwa 20 Prozent der Pendler, die vor Corona hier waren.»