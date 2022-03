Mit dem Zug durchs Kriegsland Ukraine – Bahnchef spricht über heikle Politiker-Fahrt nach Kiew Mutig, aber auch naiv sei die 9-stündige Reise der Regierungschefs gewesen, sagt Alexander Kamyschin. Und Diskretion hat er vermisst.

Wo genau das Foto entstanden ist, ist unklar (v. l. n. r.): Janez Jansa (Slowenien), Mateusz Morawiecki (Polen), dessen Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski und Petr Fiala (Tschechien) beim Blick auf eine Landkarte. Foto: Twitter@MorawieckiM (Keystone)

Am Dienstag waren die Regierungschefs von Tschechien, Slowenien und Polen sowie der Stellvertreter des polnischen Regierungschefs mit einem Sonderzug nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu treffen. Das «Quartett der Mutigen» wollte so seine Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland signalisieren. Obschon ein Flug nach Kiew unter Kriegs-Bedingungen undenkbar ist, war die Wahl des Verkehrsmittels dennoch ungewöhnlich – und mit Sicherheitsrisiken verbunden.

Weiter nach der Werbung

Mut kann man den Politikern nicht absprechen: Die ukrainische Hauptstadt bietet sich als Reiseziel für Politprominenz derzeit nicht an – seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar wird Kiew immer wieder beschossen. Die Reise war somit riskant. Selenski bezeichnete den Besuch nach ukrainischen Medienberichten sodann auch als grossen und mutigen Schritt. In einer Zeit, in der viele ausländische Botschaften wegen des russischen Einmarschs die Ukraine verlassen hätten, würden «diese Führer unabhängiger europäischer Staaten» zeigen, dass sie keine Angst hätten.

Auch der Chef der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, Alexander Kamyschin, betonte gegenüber CNN den «starken Schritt» der Ministerpräsidenten, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Kamyschin, der trotz der Umstände darum bemüht ist, den Bahnverkehr aufrechtzuerhalten, nannte das Verhalten der Politiker aber auch «naiv», weil es Unverständnis bei ihm auslöste.

«Hey, verratet euren Standort nicht!»

Am Dienstagmorgen verkündete Polens Regierungssprecher Piotr Müller, dass ein Zug mit den vier Spitzenpolitikern Richtung Kiew unterwegs sei und bereits die polnisch-ukrainische Grenze überquert habe. Kamyschin verstand nicht, weshalb die Reisepläne via Social Media veröffentlicht wurden. Zuvor hiess es aus Warschau, die Reise sei «unter strengster Geheimhaltung» und in Absprache mit EU und Nato geplant worden. Natürlich blieb auch die Reiseroute streng geheim. Ein Gleis mit russischer Breitspur, wie sie auch in der Ukraine verlegt ist, gibt es jedoch nur im Bahnhof der ostpolnischen Stadt Przemysl. Das lässt vermuten, dass die Reise dort begonnen hat.

Auch Kamyschin habe das «Geheimnis bewahrt». Schliesslich beschäftigen Sicherheitsbedenken den 37-jährigen Bahnmanager seit Kriegsbeginn.

Trotz russischer Attacken versuchten die über 200’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsbahnen den Schienenverkehr intakt zu halten. Seit Kriegsbeginn seien 2,5 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht worden. Kamyschin glaubt, dass das Eisenbahnmanagement ein Ziel für russische Bomben sein könnte, daher sei es eine Frage der persönlichen Sicherheit, nahezu ständig in Bewegung zu bleiben. Er und sein Team blieben nie länger als einige Stunden an einer Station, ehe sie weiterreisen. «Selbst zu meinen Kindern sage ich: ‹Hey, verratet euren Standort nicht.›» Premierministern hingegen könne er keine Anweisungen geben.

Später twittert der Kanzleichef von Polens Ministerpräsidenten Morawiecki, der Zug habe die westukrainische Stadt Lwiw passiert. Auch Lwiw war erst am Sonntag Ziel von russischen Raketenangriffen. Ebenso die ukrainische Militärbasis Jaworiw – ganz in der Nähe der Grenze zu Polen.

Am Abend meldet Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Ankunft. «Hier, im kriegszerstörten Kiew, wird Geschichte geschrieben», schreibt er auf Twitter. Und postet Bilder, die ihn mit seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Petr Fiala und seinem slowenischen Kollegen Janez Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigten. Wo genau sie entstanden sind, ist unklar.

Die Idee, mit dem Zug anzureisen

Laut Kamyschin war es die Idee der Ministerpräsidenten, mit dem Zug nach Kiew zu reisen, weil sie glaubten, dies sei das sicherste Transportmittel. Kamyschin stimmte zu, obschon es im Land zu Bombenangriffen auf Bahnhöfen gekommen ist. Die Politiker seien in einem Sonderzug mit vier der neusten Schlafwagenmodelle gereist. Mit ihnen an Bord waren einzig Mitglieder der Delegation und der Sicherheit. Die Fahrt habe knapp neun Stunden gedauert, sagte Kamyschin, die Route war diejenige, «die auch normale Passagiere nehmen».

Die Verantwortlichen verbrachten einige Stunden mit Selenski und seinem Team, bevor sie mit dem Nachtzug zurück nach Polen fuhren. Am Mittwochvormittag melden die drei Ministerpräsidenten dann, sicher zurückgekehrt zu sein. «Kann sein, dass es Symbolpolitik war», sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andri Melnyk, dazu. «Aber es hat den Menschen – über 2 Millionen Kiewern, die in der Stadt geblieben sind – Mut gemacht.»

Polnischer Ministerpräsident ruft Scholz und Biden zu Kiew-Reise auf

Nach seiner Reise nach Kiew hat Mateusz Morawiecki weitere Staats- und Regierungschefs zu einem Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt aufgefordert. Er rufe den deutschen Kanzler Olaf Scholz, den britischen Premierminister Boris Johnson, US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und alle EU-Regierungschefs auf, ebenfalls nach Kiew zu fahren, sagte er der «Bild».

«Sie sollen in die Augen der Frauen und Kinder blicken und ihnen helfen, ihr Leben und ihre Eigenständigkeit zu retten. Dort kämpfen sie für die Werte Europas und der westlichen Welt.»





nag/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.