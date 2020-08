Bahnverkehr gestört – Bahnböschung in Riehen wegen Feuerwerk in Brand geraten Am 1. August hat ein Mann mit seinem Sohn Raketen gezündet, wobei einer der Böller durch den Wind abgelenkt wurde und so ein Feuer verursachte.

In Riehen kam es wegen eines Feuerwerks am Samstagabend zu einem Brand. (Symbolbild) Foto: Keystone

In der Gemeinde Riehen ist wegen eines Feuerwerkskörpers am Bundesfeiertag eine Böschung an einem Bahngeleise auf rund hundert Metern Länge in Brand geraten. Ein Mann hatte zuvor mit seinem Sohn Böller gezündet.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Während den Löscharbeiten wurde der Zugverkehr zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach (D) vorübergehend eingestellt. Die Brücke zwischen Esterliweg und Meierweg sowie die Kreuzung Meierweg/Essigstrasse/Sonnenbühlstrasse musste während des Einsatzes für den Verkehrt gesperrt werden.

Das Feuerwerk sei kurz vor 20 Uhr gezündet worden, heisst es in der Mitteilung. Dabei sei einer der Böller wegen Windes beim Bahndamm bei der Essigstrasse/Sonnenbühlstrasse auf die Böschung gefallen und habe diese in Brand gesetzt. Das Feuer habe sich etwa auf einer Länge von hundert Metern erstreckt.

Der Vater alarmierte den Angaben zufolge die Feuerwehr und versuchte vergeblich den Brand zu löschen. Kurze Zeit später trafen die Löschkräfte ein. Im Einsatz standen die Milizfeuerwehr Riehen-Bettingen und die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt.

( SDA/bor )