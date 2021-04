System hat keine Zulassung – BAG stoppt Corona-Killer in BVB-Bus Alles war bereit für den Testbetrieb mit einem aktiven Desinfektionssystem in Basel. Doch dann hat das Bundesamt für Gesundheit bei den BVB angerufen. Alexander Müller

Das Desinfektionssystem im BVB-Bus hat keine Zulassung für den öffentlichen Verkehr. Nun wird es wieder ausgebaut. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Erst vor wenigen Tagen hatten die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) stolz den Testbetrieb mit einem aktiven Desinfektionssystem gegen das Coronavirus angekündigt. Das Gerät ist bereits in einem Bus eingebaut worden. Doch nun müssen die BVB den Test verschieben. Der Grund: Nachdem die Verkehrsbetriebe das Gerät in den Medien vorgestellt hatten, hat sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei den BVB gemeldet und darauf hingewiesen, dass für das geplante System keine Bewilligung vom Bund vorliege. Die fehlende Teilzulassung des eingebauten Geräts sei im Rahmen der Schweizer Biozidprodukteverordnung notwendig, teilten die BVB am Mittwoch mit. Nur damit dürfe das Gerät auch im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden.