Sperrung der Umfahrung Liestal – Bäume gefährden Autofahrer Ohne Massnahmen könnten herabgefallene Äste zu Unfällen führen. Daniel Aenishänslin

Die Bäume sollen nicht in die Liestaler Umfahrungsstrasse A22 hineinwachsen. Foto: Dominik Plüss

Die A22 wird vom 19. bis 21. Oktober im Bereich der Umfahrung Liestal zwischen 19 und 5 Uhr geschlossen. In Nachtarbeit werden zu diesem Zeitpunkt Bäume, die in den Fahrraum der Schnellstrasse ragen, zurückgeschnitten. Dies im Bereich entlang der Ergolz ab Höhe Gitterli in Richtung Basel. Mit dieser lärmintensiven Arbeit soll die Sicherheit gewährleistet bleiben.

Die Umfahrung Liestal sei ein Nadelöhr und solle zu jeder Zeit befahrbar sein, vermeldet die Stadt Liestal. Daran solle weder Sturm noch Schneelast zu rütteln vermögen. Aktuell streifen die Lastwagen bereits herunterhängende Äste. Deshalb wolle das Bundesamt für Strassen diese sogenannte Sicherheitsholzerei durchführen. Es solle kein Astmaterial oder sogar Bäume auf die Fahrbahn fallen und jemanden gefährden können. Während der Sperrzeiten wird der Verkehr auf die Autobahn A2 umgeleitet.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

