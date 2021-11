Herbstmesse an der Wand – Bärendompteur und vergnügte Affen An der Fassade des «Bruune Mutz» herrscht das ganze Jahr über Herbschtmäss. Dominik Heitz

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1913 zieren die Herbstmesse-Sgraffiti von Franz Baur die Fassade des Restaurants «Bruune Mutz». Foto: Nicole Pont

Sie ist beliebt und schnell: die Rundbahn namens Skilift. Aber wetten, dass ein Bärendompteur und dressierte Affen den gleichen Zulauf hätten – natürlich nicht nur von neugierigen Menschen, sondern auch von solchen, die gegen das Dressieren wilder Tiere sind?

Der Vergleich ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn im vorletzten Jahrhundert waren solche Tiere durchaus noch an der Herbstmesse zu sehen. In Erinnerung rufen das die Wandbilder am Restaurant zum Braunen Mutz. Sie sind eine Hommage an die früheren Messezeiten auf dem Barfüsserplatz.

Direkt unter der Dachtraufe finden sich zwischen den Fenstern sechs grossformatige Messeszenen. Ganz links stehen zwei Schüler vor dem Helgen eines Moritatensängers. Daneben sind eine Luftballonverkäuferin und ein Bärenführer zu sehen, um den herum sich zwei Affen vergnügen. Dann folgt eine Schaubühne, auf der ein Clown mit Pauke und eine Tänzerin mit Tambourin ihren Auftritt haben.