Analyse zur deutschen Aussenpolitik – Baerbock nimmt sich eine Mammutaufgabe vor Die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock will das Thema Abrüstung wieder ins Bewusstsein rufen. Das ist dringend nötig – aber eine Lebensaufgabe. Paul-Anton Krüger aus Berlin

Will in der Rüstungskontrolle Erfolge erzielen: Die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock. Foto: John Thys (AFP)

Wäre der Kalte Krieg je in eine heisse militärische Auseinandersetzung umgeschlagen, die Front wäre mitten durch Europa und damit durch das damals geteilte Deutschland verlaufen. Die Gefahr, dass Atomwaffen zum Einsatz gekommen wären, war greifbar. Das Ende der Blockkonfrontation und eine Serie von Verträgen zur Rüstungskontrolle zwischen den Supermächten drängten das Risiko so weit zurück, dass es aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwand. Die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock will das Thema wieder ins Bewusstsein rufen und eine abrüstungspolitische Initiative starten.