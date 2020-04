Krise macht erfinderisch – Badisches Spargelangebot an ungewöhnlichen Orten Dort, wo normalerweise degustiert, getrunken oder geraucht wird, stehen nun Spargel aus dem Badischen im Verkaufssortiment. Dominik Heitz

Rauchen gilt hier im «Fumare»-Abteil des Unternehmens Mitte zurzeit nicht mehr. Dafür gehen badische Spargel über den Ladentisch. Foto: Unternehmen Mitte

Für Liebhaber des badischen Spargels sieht es in diesem Jahr nicht so gut aus: Die Coronavirus-Pandemie zeigt hier im wörtlichen Sinne Grenzen auf. Selbstverständlich bieten Coop, Manor und Migros wie immer um diese Zeit Spargel aus dem badischen Raum an. Doch wer es gewohnt gewesen ist, entweder beim Gemüseverkäufer seines Vertrauens einzukaufen, auf den Marktplatz zu gehen oder schnell mal ins Badische zu fahren, um direkt bei den Spargelbauern die frisch gestochenen weissen Stängel zu beziehen, hat nun Pech.

Doch Krisen, wie die gegenwärtig Coronavirus-bedingte, machen erfinderisch. Mehrere Köpfe sind auf die Idee gekommen, Baslerinnen und Baslern den Kauf der badischen Spargel im kleinen, lädelihaften Rahmen doch noch zu ermöglichen. Das Unternehmen Mitte, das eigentlich geschlossen ist, hat sein an der Gerbergasse liegendes «Fumare»-Abteil zu einem Spargelladen umfunktioniert. Die hier für den Verkauf verantwortliche Pola Rappat hat zwei Bezugsquellen: die Gebrüder Bloch aus Bad Krozingen, die normalerweise auf dem Basler Marktplatz sind und nun über das Unternehmen Mitte ihre dicken Jumbo-Spargeln aus Bad Krozingen verkaufen, und den Winzer und Spargelzüchter Jürgen Landmann. Von ihm kommen die schlanken Bioland-Spargeln 1. und 3. Klasse sowie Spargelspitzen – alle vom Tuniberg bei Freiburg.

Bis jetzt ist Rappat mit dem Verkauf sehr zufrieden. Seit dem Start in der vergangenen Woche hat sie in diesem sogenannten Hofladen in der Stadt bereits über 800 Kilo Spargel verkauft.

Bis Johannistag

In der Rheingasse hat sich die Weinbar Consum an ihre Wurzeln als Lebensmittelgeschäft erinnert und steht neu unter dem Slogan «Einkaufen wie früher». Soweit verfügbar, stehen unter der Woche weisse Spargel des badischen Produzenten Ziereisen sowie grüne Spargel aus dem Baselbiet auf der Angebotsliste. Zudem wird die «Königin der Gemüse» bis auf weiteres jeweils freitags und samstags an einem Stand vor dem Laden verkauft.

Bis auf Weiteres gibt es vor dem Consum in der Rheingasse freitags und samstags badische Spargel zu kaufen. Foto: Consum

Auch das Wein- und Spirituosengeschäft Paul Ullrich will seinen Kunden diesbezüglich entgegenkommen. Vom badischen Unternehmen Ziereisen in Efringen-Kirchen, das nicht nur Wein, sondern auch weisse Spargel produziert, bietet Ullrich an den beiden nächsten Samstagen in seiner Filiale an der Laufenstrasse 16 Wein und Spargel an.

Die Spargelsaison ist übrigens relativ kurz; sie dauert offiziell noch bis zum 24. Juni, dem Johannistag.

Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30: bis auf weiteres Mo–Sa, 8 bis 15 Uhr.

Consum, Rheingasse 19: bis auf weiteres tagsüber; freitags und samstags Spargelstand von 9 bis 14 Uhr.

Paul Ullrich AG: Filiale Laufenstrasse 16, Direktverkauf nächsten und übernächsten Sa, 9 bis 13 Uhr; Schneidergasse 27, Verkauf nur auf Vorbestellung Sa, 9 bis 13 Uhr.