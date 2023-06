Good News in Pratteln – Badi in den Sommerferien täglich geöffnet Derzeit ist das Schwimmbad Sandgruben montags und dienstags geschlossen. Dank zusätzlichem Personal kann es während der Schulferien an allen sieben Tagen geöffnet sein. Lea Buser

In den Sommerferien kann man sich wieder die ganze Woche im Prattler Schwimmbad Sandgruben abkühlen. Archivfoto: Tino Briner

In Pratteln können die Sommerferien beginnen: Das Schwimmbad Sandgruben wird nun doch von Montag bis Sonntag geöffnet sein, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

Was andernorts selbstverständlich erscheint, gab in Pratteln viel zu diskutieren. Wegen Personalausfällen, die nur schwer aufzufangen sind, musste einerseits die Saison verkürzt werden, anderseits ist die Badi am Montag und am Dienstag geschlossen.

Der Gemeinderat hatte sich dazu entschieden, auf den 7-Tage-Betrieb zu verzichten. Zwei andere Szenarien hätten zur Wahl gestanden, erklärte Gemeinderat Philipp Schoch (Unabhängige/Grüne) an der letzten Einwohnerratssitzung: ein unveränderter Betrieb, der eine Überlastung des Personals bedeutet hätte, oder eine komplette Schliessung.

Wegen des Personalmangels konnte Schoch dem Einwohnerrat dazumal nicht sagen, ob ein erweiterter Betrieb während der Sommerferien möglich sein würde. Nun konnte zusätzliches Personal rekrutiert werden, wie Prattelns Kommunikationsverantwortliche Sandra Meier auf Anfrage mitteilt.

Aus diesem Grund wird die Prattler Badi ab dem 1. Juli für sechs Wochen täglich geöffnet sein: am Montag von 11 bis 20 Uhr, von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr. Mit dem Unterrichtsbeginn Mitte August wird das Schwimmbad wieder zu seinen aktuellen Öffnungszeiten zurückkehren.

Die Prattler Badi Abo Wegen Personalausfällen Montags und dienstags bleibt die Prattler Badi geschlossen

Fehler gefunden?Jetzt melden.