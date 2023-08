Die Gemeinde Aesch informiert – Badewasserqualität in der Birs im Juli Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat die Qualität des Birswassers bei Aesch untersucht. Es erreicht die zweitschlechteste von vier Klassen. Mitteilung der Gemeinde

Am 18. Juli 2023 hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft die Badewasserqualität von Fliessgewässern untersucht. Die Analysen zeigten: Bei Aesch hatte das Badewasser der Birs zum Zeitpunkt der Messung die Qualitätsklasse C.

Die kantonalen Untersuchungen zur mikrobiologischen Wasserqualität stützen sich auf eidgenössische Empfehlungen. Die Resultate werden in die vier Qualitätsklassen A bis D eingeteilt. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Schwimmen oder Schlucken von Fluss- oder Bachwasser ist bei den Qualitätsklassen A und B nicht zu erwarten, aber bei den Qualitätsklassen C bis D nicht auszuschliessen, respektive möglich. An den beprobten Stellen, bei welchen die Wasserqualität in die Qualitätsklassen C fallen, sollten Badende das Tauchen vermeiden und nach dem Baden eine gründliche Dusche nehmen.

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen weist darauf hin, dass nach Niederschlägen die Wasserqualität in der Regel schlechter sein kann. Neben den Abwasserreinigungsanlagen tragen vor allem oberflächliche Abschwemmungen und Entlastungswasser aus den Kanalisationen zur mikrobiologischen Verunreinigung bei. Die Wasserqualität bessert sich in der Regel nach zwei bis vier Tagen.

