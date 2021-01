Analyse zum Fall Embolo – Badewannen-Breel in der Bredouille Der Schweizer Nationalspieler liefert mit seinem Versteckspiel vor der Polizei ein Paradestück, dass Nachdenken auch im Fussball nicht verboten ist. Thomas Schifferle

Laufstark ist Breel Embolo immer gewesen. Fehlende Einsatzbereitschaft kann ihm auch keiner vorwerfen. «Er ist kein Traumstürmer, aber ungemein wertvoll», hat diese Zeitung einmal über den Nationalspieler geschrieben, er werfe seinen Körper in die Zweikämpfe, als gäbe es kein Morgen.

In der Nacht auf den vorletzten Sonntag gibt Embolo wieder alles, um zumindest sich in Sicherheit zu bringen. Er klettert aus dem Fenster eines Cafés in Essen, dem Extrablatt am Baldeneysee, läuft über ein angrenzendes Dach und dringt in eine benachbarte Wohnung ein. So schildert die «Bild»-Zeitung seine Flucht vor der Polizei, die vor dem Café aufmarschiert ist, weil sich 23 Leute lautstark zu einer in Corona-Zeiten illegalen Party getroffen hatten. Die Zeitung erwähnt in jedem Artikel zu diesem Vorfall, 15 der 23 Personen seien «leicht bekleidete» Frauen gewesen. Als würden leicht bekleidete Frauen für Anrüchigkeit stehen.