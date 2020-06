Grossandrang auf Basler Badi – Badespass verdrängt Corona-Sorgen Am Mittwoch hat sich vor dem Gartenbad St. Jakob eine lange Schlange gebildet. Die Betreiber lassen inzwischen viele Leute rein – und zählen auf das Prinzip Eigenverantwortung. Simon Bordier

Am frühen Mittwochnachmittag hat sich vor dem Gartenbad St. Jakob eine fast hundert Meter lange Menschenschlange gebildet. Foto: Pino Covino

Wer ins kühle Nass will, muss zuerst durch den Backofen: Vor dem Eingang des Gartenbads St. Jakob hat sich am frühen Mittwochnachmittag eine fast hundert Meter lange Menschenschlange gebildet. 30 Grad sind an diesem Tag für die Region Basel angekündigt, aber hier, über dem Asphaltboden und ohne Schatten, sind es gefühlt mehr. Ob sich das Warten und Schwitzen für die mehrheitlich jugendlichen Besucher lohnt? Ob am Schluss auch alle trotz Corona-Abstandsregeln reingelassen werden?