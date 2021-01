Das bedeuten die neuen Regeln – Baden-Württemberg verschärft Einreisebestimmungen Seit heute gelten neue Quarantänebestimmungen bei der Einreise in das deutsche Bundesland. Das sind die Folgen für die Region. Alexander Müller

Grenzübertritt bald nur noch mit negativem Corona-Test? Baden-Württemberg verschärft die Einreisebestimmungen. Je nach Pandemieentwicklung könnte das für die Schweiz Folgen haben. Foto: Urs Jaudas

Das benachbarte deutsche Bundesland Baden-Württemberg zieht die Schraube an für Menschen, die aus einem Corona-Risikogebiet einreisen, und hat damit die letzte Woche von der deutsche Bundesregierung erlassenen neuen Test- und Einreisemelderegeln präzisiert. Dieser Schritt hatte in der Grenzregion im Vorfeld viel Besorgnis erregt. Der Trinationale Eurodistrict Basel befürchtete, dass die Umsetzung der Regelung «einer faktischen Grenzschliessung» gleichkäme, wenn Pendler alle 48 Stunden vor einer Einreise zum Corona-Test gezwungen werden.

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber wandte sich in seiner Funktion als Präsident der Nordwestschweizer Regierungskonferenz am Freitag an Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und bat ihn per Brief, «im Interesse unserer beiden Bevölkerungen den gesamten Ihnen zur Verfügung stehenden Ermessensspielraum zu nutzen, um im kleinen Grenzverkehr, namentlich für die Grenzpendler, weiterhin möglichst flexible und pragmatische Lösungen zu finden und die bestehenden Ausnahmeregelungen aufrechtzuerhalten».