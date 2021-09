Strengere Massnahmen für Ungeimpfte – Baden-Württemberg setzt bei vollen Intensivstationen auf 2G Ab Donnerstag gilt im Bundesland ein neuer Dreistufenplan. Damit rückt die Auslastung der Spitäler stärker in den Fokus.

In Baden-Württemberg tritt am Donnerstag ein neuer Dreistufenplan bei den Corona-Massnahmen in Kraft. Damit ist künftig die sogenannte Sieben-Tage-Hospitalisierung auf Intensivstationen oder die Zahl der im Land mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten der entscheidende Massstab für strengere Massnahmen, wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag sagte. Neu ist dabei eine dritte Stufe, die vorsieht, dass an Veranstaltungen des öffentlichen Lebens nur noch Geimpfte und Genesene teilnehmen dürfen, während Tests von Ungeimpften nicht mehr ausreichen.

Diese dritte Stufe tritt bei zwölf neuen Corona-Fällen auf baden-württembergischen Intensivstationen innerhalb von sieben Tagen oder bei einer Gesamtzahl von 390 Corona-Intensivpatienten in Kraft. Dann sind für Nichtgeimpfte auch private Feiern auf zwei Haushalte beschränkt.

Diese strengeren Massnahmen für Ungeimpfte seien keine Strafen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Sie würden zu deren eigenem Schutz ergriffen und verhinderten neue Extremsituationen auf den Intensivstationen.

Kretschmann betonte, dass Nichtgeimpfte einer zehnmal grösseren Gefahr ausgesetzt seien, mit Covid-19 auf eine Intensivstation zu kommen als Geimpfte. Ein wesentlicher Grund sei auch eine notwendige Entlastung der Krankenhäuser, sagte Lucha.

Baden-Württemberg wolle damit als erstes Land unter bestimmten Voraussetzungen 2G-Regelungen einführen. «Damit setzen wir in Deutschland erneut ein Benchmark», sagte Lucha. Die Regeln seien vor allem auf Erkenntnisse aus der Wissenschaft gestützt.

