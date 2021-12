Corona-Regeln – Baden-Württemberg rätselt über 2-G plus minus Am Wochenende sind im Südwesten Deutschlands scharfe Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft getreten. Es gibt allerdings noch offene Fragen. Simon Bordier

Drängen in Deutschland auf strenge Massnahmen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (links) und sein Kollege in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. Foto Tobias Schwarz (AFP)

Seit Samstag gilt bei Restaurantbesuchen im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg die sogenannte 2-G-plus-Regel. Demnach müssen Geimpfte und Genesene beim Betreten einer Gaststätte zusätzlich ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen. Von 2-G plus sind auch andere Einrichtungen wie Zoos, Bäder, Kinos, Fitnessstudios und Freizeitparks betroffen. Weil das Massnahmenpaket sehr kurzfristig vorgestellt und in Kraft gesetzt worden ist, sind noch einige Details offen.

So sieht Baden-Württemberg eine Ausnahme von 2-G plus für Personen vor, welche die Auffrischimpfung (Booster) erhalten haben. Diese Menschen kommen auch ohne Vorweis eines negativen Testergebnisses in Gaststätten, Zoos und Kinos. Das Landesgesundheitsministerium will damit dem hohen Schutz vor Infektionen Rechnung tragen, den Menschen nach drei Impfungen geniessen. Weil die Testpflicht für Geboosterte wegfällt, ist in der Presse und in den sozialen Medien bereits von «2-G plus minus» die Rede, wobei «minus» für den Verzicht auf das Testen steht.

Eine Sprecherin der Landesregierung stellte gegenüber dem Sender SWR weitere Ausnahmen in Aussicht. So könnten auch diejenigen von der zusätzlichen Testpflicht befreit werden, die gerade erst ihre Zweitimpfung erhalten haben. Auch dies aus Gründen des erhöhten Immunschutzes. Möglicherweise würden die Ausnahmen überdies auf Personen erweitert, die erst vor kurzem von Corona genesen sind. Die genaue Regelung und die Begründung für diese will die Landesregierung in diesen Tagen erarbeiten. 2-G plus plus 2-G plus minus ist wiederum nicht mit 2-G plus plus zu verwechseln. Letzteres bezeichnet eine besonders strenge Zutrittsregelung: Von Personen, die ein Lokal betreten möchten, wird der Nachweis einer Impfung oder Genesung verlangt, plus ein negatives Testergebnis, plus das Tragen einer Maske. Baden-Württemberg hat von der Einführung von 2-G plus plus abgesehen. Grossveranstaltungen sind angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise indes nicht gestattet. Bei Fussballspielen und Kulturveranstaltungen gilt eine Obergrenze von 750 Personen. Die Regelung Baden-Württembergs geht über die Massnahmen, die auf deutscher Bundesebene beschlossen wurden, hinaus. Zudem gehört der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Befürwortern einer Impfpflicht. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich für ein solches Obligatorium stark. In den beiden Bundesländern wie auch im Osten Deutschlands wütet die Pandemie derzeit besonders stark.

