Corona-Massnahmen im Dreiland – Baden-Württemberg lockert nur widerwillig In der Schweiz und in Frankreich sind Masken- und Zertifikatspflicht gefallen. Baden-Württembergs Ministerpräsident hadert derweil mit dem Kurs des Bundes. Ein Überblick. Simon Bordier

«Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes passt nicht zur derzeitigen Corona-Lage», befand der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bild: Felix Kästle (Keystone)

Aller Voraussicht nach wird die Schweiz per 1. April eine der letzten verbliebenen Corona-Massnahmen, die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, fallen lassen.

Was gilt im Elsass?

In Frankreich wurden fast alle Massnahmen per 14. März aufgehoben. Man kommt ohne Covid-Zertifikat ins Restaurant und kann maskenfrei einkaufen. Der Gesichtsschutz ist nur noch im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen vorgeschrieben.