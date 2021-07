Badewoche im Pharmaziemuseum – Baden in der Basler Altstadt Wie vor 725 Jahren kann man im Pharmaziemuseum ein mittelalterliches Wellness-Erlebnis geniessen mit Schröpfmassagen und Holzzuber-Bädern. Vivana Zanetti

Das Badeteam füllt die Wanne mit Wasser in der gewünschten Temperatur und mit einer Badeessenz nach Wahl. Foto: Pino Covino

Im Innenhof des Basler Pharmaziemuseums fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Grosse Holzzuber wurden für die zehnte Badewoche in diesem idyllischen Altstadthof am Totengässlein 3 hingestellt. Auf einer Holzbühne sitzen Rui Staehelin und Maya Webne-Behrman von der Schola Cantorum Basiliensis. Sie spielen mit Plektrum-Laute und Renaissance-Violine Stücke aus den Orgelbüchern des 15. Jahrhunderts. Seit 2003 verwandelt sich das Pharmaziemuseum jeweils alle zwei Jahre in ein Badehaus mitsamt passender Musik.

Dies in Anlehnung an eine Institution, die sich vor rund 725 Jahren in derselben Liegenschaft befunden hat: Bevor Froben am Totengässlein 3 seine Druckoffizin einrichtete, gingen hier Leute in einer Badestube ein und aus. Konnte man sich einen Arztbesuch nicht leisten, stand das Badehaus für die medizinische Versorgung zur Verfügung.

