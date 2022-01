Der «Überdosisplan» des BaZ-Kolumnisten – Badehosenfasnacht Gibt es eine kleine Fasnacht, gar keine oder eine Sommerfasnacht? Ganz nach dem Motto «Bassts no?» soll die dritte Pandemiefasnacht irgendwie passend gemacht werden. Meinung Philipp Probst

Die Clique der Negro-Rhygass während einer Sommerfasnacht in Badehosen statt im traditionellen Gloon-Kostüm? Unvorstellbar für den BaZ-Kolumnisten. Foto: Christian Jaeggi

So, die Weihnachtsbäume sind entsorgt, die Geschenke umgetauscht und die Fettpölsterchen gestärkt. Wobei, halt! In diesem Jahr sind mir die Kalorien egal. Seit es Faasnachtskiechli in den Läden zu kaufen gibt – also seit Weihnachten – futtere ich kiloweise davon. Auch bei den Faschtewääie lange ich kräftig zu. Ohne schlechtes Gewissen. Denn dahinter steckt eine Strategie, der «Überdosisplan»: Ich esse so viel davon, bis ich keine Lust mehr darauf habe. Ein Phänomen, das wir alle kennen: Man hat etwas so gern, isst so viel davon, bis es einem zum Hals … Wenn ich also Faasnachtskiechli und Faschtewääie nicht mehr sehen, riechen und schmecken kann – dann ist es mir auch wurst, wenn die Fasnacht ganz abgesagt wird.