FCB-Einzelkritik – Bad Boys, Badehosen, Ballgefühl Von eingeölten Körpern über den Bad Boy der FCB-Boyband bis hin zu zwei einem altersmilden Rauhbein. Zum Ende einer ungewöhnlichen Saison nimmt die BaZ alle prägenden Spieler des FC Basel unter die Lupe. Tilman Pauls , Samuel Waldis , Dominic Willimann , Luc Durisch

Die Spieler des FC Basel haben in den vergangenen Monaten nicht nur auf dem Rasen Geschichten geschrieben. Montage: tip

Es war eine lange Saison für den FC Basel, die mit dem Cupfinal in Bern ihr Ende gefunden hat. Für das Team endete sie mit heftigen Diskussionen, einigen Ärgernissen und ohne Titel. Trotzdem hat in den vergangenen Monaten jeder Spieler seine eigenen Geschichten geschrieben – auch wenn es nicht jeder in die Bewertung der BaZ geschafft hat.