Eine Million neue Aktien – Bachem sucht neuen Schweizer Standort Der Peptid-Hersteller aus Bubendorf braucht frisches Geld, um sein starkes Wachstum voranzutreiben. Am Hauptsitz in Bubendorf wird investiert. Mehr produziert werden soll auch anderswo in der Schweiz. Kurt Tschan

Das Geld aus der Aktienkapitalerhöhung fliesst teilweise auch in den Ausbau von Bachem in Bubendorf. Fotomontage: Bachem

An einer ausserordentlichen Generalversammlung will die Baselbieter Bachem ihr Aktienkapital um bis zu einer Million neuer Aktien erhöhen. Eine reine Formsache, da sich das auf den Gebieten Chemie, Biochemie und Pharmazie tätige Technologieunternehmen mehrheitlich im Besitz der Familie von Peter Grogg befindet.

Eine Million neue Aktien entsprechen rund sieben Prozent des aktuell ausstehenden Aktienkapitals. Investiert werden soll das Geld in den Kapazitätsausbau des Peptid-Spezialisten.

Insgesamt plant das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren mit Ausgaben von mehr als 500 Millionen Franken. Bachem hatte die entsprechende Guidance diesen Sommer um 100 Millionen erhöht. Vom Ausbau wird der Hauptsitz Bubendorf profitieren. Hier wird in den Aufbau des bislang grössten Produktionsgebäudes investiert. Geld fliesst aber auch in den Ausbau automatisierter Produktionslösungen, standortübergreifende Ausrüstung und Technologie.

Hinzu kommt ein neuer zusätzlicher Standort in der Schweiz Die Suche sei bereits angelaufen, heisst es in einer Mitteilung. In der Schweiz ist Bachem neben Bubendorf bisher auch in Vionnaz im Kanton Wallis tätig.

Ein Milliardenkonzern

Grossaktionär und Firmengründer Peter Grogg, der aktuell mehr als die Hälfte an Bachem besitzt, wird sich an der Kapitalerhöhung nicht beteiligen. Es sei das Ziel, die Handelsliquidität der Bachem-Aktien zu erhöhen und die Aktionärsbasis auszuweiten, heisst es in einer Mitteilung. Grogg und die weiteren Familienmitglieder würden aber auch in Zukunft eine Mehrheit des Aktienkapitals halten. Sie bekräftigen auch ihr langfristiges Engagement bei dem Unternehmen, erklärte Bachem.

Grogg hatte Bachem 1971 mit zwei Angestellten in Liestal gegründet. Heute sind es 1140 in mehreren Ländern. Die Marktkapitalisierung der Aktie an der Börse erreicht 5,47 Milliarden Franken. In den letzten fünf Jahren hat sich ihr Kurs um rund 700 Prozent erhöht. Das Unternehmen ist Marktführer für Peptide, die als aktive Substanz in vielen Medikamenten Anwendung finden. Grosse Pläne hegt man auch mit Oligonukleotiden, einer neuen therapeutischen Plattform auf Basis von DNA oder RNA.

Kurt Tschan ist bei der Basler Zeitung als Redaktor für den Bereich Wirtschaft tätig.

