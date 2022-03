Zahlen aus dem Oberbaselbiet – Bachem meldet erstmals einen Umsatz von 500 Millionen Franken Die Firma aus Bubendorf kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Die Chemiefirma Bachem blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2021. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Konzernverkäufe im 2021 der Chemiefirma Bachem sind zum ersten Mal auf über eine halbe Milliarde gestiegen, wie die Firma in einer Mitteilung am Freitag schrieb. Der Betriebsgewinn sei auf 128,9 Millionen Franken gestiegen, was etwa 25 Prozent des Umsatzes entspreche.

Die Bachem mit Sitz in Bubendorf habe letztes Jahr auch den Reingewinn auf 114,7 Millionen Franken gesteigert. Das seien gegenüber dem Vorjahr 47 Prozent mehr. Im vergangenen Jahr habe Bachem 503,2 Millionen Franken umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie es in der Mitteilung heisst.

Auch habe das internationale Unternehmen 166 Arbeitsplätze geschaffen; davon entfielen 149 Arbeitsplätze auf die Schweiz. Der Verwaltungsrat der Bachem beantragt dank des guten Geschäftsgangs, die Dividende soll um 25 Rappen auf 3.50 Franken erhöht werden.

Bachem beliefert die Pharma- und Biotechnologiebranche und beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 1700 Mitarbeitende.

