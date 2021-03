3. Tag am Swiss Open – Axelsen und Marin souverän weiter Die Achtelfinals an den Swiss Open verliefen ohne grössere Überraschungen. Die Top-Badminton-Cracks wie Viktor Axelsen und Carolina Marin stehen ohne Probleme im Viertelfinal. Luc Durisch

Viktor Axelsen zeigte sich in Basel bisher souverän. Foto: Marco Kunz (Swiss Open) Auch Carolina Marin musste bisher keinen Satz abgeben. Foto: Marco Kunz (Swiss Open) Pusarla V. Sindhu könnte einem rein europäischen Final zwischen Mia Blichfeldt und Carolina Marin im Wege stehen. Foto: Marco Kunz (Swiss Open) 1 / 3

Um exakt 18.21 Uhr landet der letzte Schlag der Russin Anastasia Akchurina ausserhalb der gegnerischen Feldhälfte. Es war der Schlusspunkt eines Achtelfinal-Tages an den 30. Swiss Open, bei dem zwar einige Favoriten strauchelten, aber die wenigsten auf der Strecke blieben. Und die Top-Cracks wie Viktor Axelsen und Carolina Marin sind gar weiterhin souverän auf Kurs. Der als Nummer 1 gesetzte Däne gewann sein Herreneinzel gegen den Thailänder Khosit Phetpradab problemlos mit 21:13 und 21:7. Axelsen ist auf einem guten Weg, zum zweiten Mal nach 2014 in Basel zu triumphieren.

Nur einen Punkt mehr als der Däne gestand Marin ihrer Gegnerin zu. Die Spanierin bezwang Julie Dawall Jakobsen (Dänemark), die am Mittwoch noch die Schweizerin Sabrina Jaquet besiegt hatte, klar mit 21:11 und 21:10. Nach dem Kreuzbandriss im April 2019 und der Corona-Pause scheint Marin den Tritt also wieder gefunden zu haben.

Zwei Deutsche mit der grössten Überraschung

Deutlich mehr zu kämpfen hatte die Dänin Mia Blichfeldt. In einem spannenden Spiel bezwang sie die Deutsche Yvonne Li in drei Sätzen 21:13, 13:21 und 21:18. Ein Schrei der Erlösung hallte durch die St.-Jakobs-Halle, als der Erfolg endlich feststand. Dank dem Erfolg von Blichfeldt ist ein rein europäisches Finale gegen Marin im Frauen-Einzel noch immer möglich. Etwas dagegen dürfte allerdings die Inderin Pusarla V. Sindhu haben. Sindhu, die sich 2019 in Basel zur Weltmeisterin kürte, würde in einem möglichen Halbfinal auf Blichfeldt treffen.

Für die einzige grössere Überraschung des Tages sorgten Mark Lamfuss und Marvin Seidel im Männer-Doppel. Die ungesetzten Deutschen bezwangen nach einer souveränen Leistung die an dritter Stelle gesetzte Paarung Shem Goh und Wee Kiong Tan aus Malaysia mit 21:19 und 21:19. Zumindest Lamfuss weiss ganz genau, wie man das Turnier in Basel gewinnt. 2018 gewann er mit Partnerin Isabel Herttrich im Mixed-Doppel. Wohin der Weg der beiden Deutschen führt, wird sich heute in den Viertelfinals zeigen. Die Runde der letzten acht beginnt um 14 Uhr. Badmintoninteressierte aus der Schweiz können sämtliche Partien auf Swiss-sport.tv streamen. Am Wochenende überträgt auch das Schweizer Fernsehen.