The Young Gods in Basel – Avantgarde, zu der man tanzen kann Am kommenden Donnerstag interpretieren The Young Gods «In C» von Terry Riley neu. Bei den Schweizern klingt dieser Klassiker der Minimal-Musik wie ein vertonter Wachtraum. Nick Joyce

Franz Treichler, Cesare Pizzi und Bernard Trontin: The Young Gods. Foto: Charlotte Walker

U2, Nine Inch Nails, David Bowie und Rammstein: The Young Gods haben all diese Künstler von der Romandie aus mit einer Musik beeindruckt, die das Monumentale des Heavy Metal mit der Härte des Industrial Rock und dem Schalk des Punk kombiniert. Wer die schneidend scharfen Gitarren-Samples und vertrackt schnellen Schlagzeug-Beats der Young Gods gehört hat, der braucht keine Metallica mehr.