Gewitterschäden an Autos – Autoversicherung setzt auf digitalen Dellenzähler Ein Hagelscanner soll das menschliche Auge ersetzen. Ist die Maschine besser als der Mensch? Diese Zeitung hat den Scanner mit dem Garagisten verglichen. Yannik Schmöller

Ein Mitarbeiter im Hagel-Drive-in in Basel überprüft das 3-D-Modell des Hagelscanners. Die Dellen sind mit Farbe markiert. Foto: Kostas Maros

Die heftigen Gewitter der letzten Wochen haben grossen Schaden angerichtet. Am 20. Juli sind in Basel 3 bis 4 Zentimeter grosse Hagelkörner vom Himmel gefallen. Zum Leidwesen der Automobilisten haben diese auch deren Fahrzeuge beschädigt. Was folgt, ist ein Hin und Her mit der Versicherung für einen Termin. Um die Schadensaufnahme effizienter zu gestalten, setzt die Axa-Winterthur seit diesem Jahr in ihren Drive-ins auf Hagelscanner.