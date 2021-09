Ungeimpfte zur Zertifikatspflicht – Autoverkäufer (45): «Was ich wirklich vermisse, ist der Besuch einer Bar» Ab Montag drohen starke Einschränkungen für alle, die noch nicht geimpft sind. Wie gehen die Betroffenen damit um? Lassen sie sich nun impfen? Andreas Tobler

Manche Menschen lehnen die Impfung grundsätzlich ab – andere haben sich bisher schlicht noch nicht um einen Termin gekümmert. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die Einführung einer Zertifikatspflicht durch den Bundesrat stellt nicht nur Restaurants, Kinos und Fitnesscenter vor Herausforderungen. Folgen hat sie auch für Ungeimpfte, die sich bald auf eigene Kosten testen lassen müssen, wenn sie ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen. Denn nach wie vor sind mehr als 30 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahren nicht geimpft, wobei es in den Altersgruppen grosse Unterschiede gibt.

An der Bundesratskonferenz wandte sich Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitskonferenz, mit einem engagierten Appell an die Ungeimpften. «Mit Abwarten, Zweifeln und Kritisieren verlängern Sie die Krise, bleiben Sie Teil der Krise», sagte Engelberger da, «mit einer Impfung werden Sie Teil der Lösung. Es sind schon zu viele Menschen an Covid-19 schwer erkrankt oder auch verstorben, weil sie die Impfung abgelehnt haben – oder weil sie den Zeitpunkt für die Impfung verpasst haben. Und das muss aufhören. Kümmern Sie sich bitte heute noch um Ihre Impfung, falls sie noch nicht geimpft sind.»